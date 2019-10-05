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05.10.2019 - 22:01 | | İHA

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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