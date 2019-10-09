‘Suriyeliler evlerine gönüllü dönecek’

Kalın, El Cezire Televizyonu’na Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG-PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin diğer ülkeler gibi sınırlarının güvenliğini korumayı hedeflediğini belirten Kalın, “Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.



Kalın, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatın bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi olmadığının, bunu asıl yapanın YPG-PKK olduğunun altını çizerek, YPG-PKK’nın Arap, Türkmen, Hıristiyan kasabalarını işgal ederek insanları buradan ayrılmaya zorladığını vurguladı.



Türkiye’nin Suriye ve Suriyeliler için herkesten çok katkı ortaya koyduğuna dikkati çeken Kalın, terör unsurlarından temizlenen Cerablus, Azez ve El Bab gibi bölgelere geri dönüşlerin yaşandığını anımsattı. Kalın, aynı durumun Fırat’ın doğusunda da yaşanacağına işaret ederek, Türkiye’nin bu insanları zorla ülkelerine geri yollamayacağına vurgu yaptı.



