Taahhütname nedir? Taahhütname vermeyen öğrenciler burs-kredi alır mı?

KYK burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ilk dikkat etmesi gereken nokta taahhütname düzenlemeleri. 2019-2020 Eğiitim yılında KYK burs veya kredisinden yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK bursu veya KYK kredisi alırken taahhütname onayında bulunması gerekiyor. Peki Taahhütname düzenlemesinde bulunmayan öğrenciler KYK bursu veya KYK kredisi alabilecek mi? İşte üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren ve KYK burs-kredi başvurusunda bulunacak öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken bilgiler...

TAAHHÜTNAME NEDİR? TAAHHÜTNAME VERMEYEN ÖĞRENCİLER BURS - KREDİ ALIR MI?

KYK burs başvurularının değerlendirme sonucunda kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Taahhütname : KYK bursu veya kredisini üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt.