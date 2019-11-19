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19.11.2019 - 11:32 |

Taahhütname onayı nasıl yapılır? Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname onayı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekiyor. Peki, taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? Yurt dışındaki öğrenciler taahhütname onayı nasıl yapıyor?

Taahhütname onayı nasıl yapılır? Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname onayı

Kredi ve Yurtlar Kurumuna burs ve kredi başvurusu yapanların başvuru sonuçları açıklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekiyor. Onaylama işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler burs hakkını kaybedecek. Peki, taahhütname onayı için son gün ne zaman?

TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Taahhütname onayı için en geç 19 Kasım saat 23.59'a kadar işlemin yapılması lazım. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

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