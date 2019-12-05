Takdir indirimi müebbet hapis

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 6. duruşmasında mahkeme, savcının Aksu için bir kez müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Akand için ise suça yardımdan 31 yıla kadar hapis istemini içeren mütaalasına karşı taraflara görüşlerini sordu. Baba İsmail Çet, “Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” derken Çet ailesinin avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmayı yazılı olarak teslim ettiklerini belirterek, ayrıca tanıklar Pınar T. ve Sezgin Ş. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sanık Aksu ise, “Alıkoyma, cinsel saldırı ve cinayetle suçlanıyorum. Adli Tıp Kurumu raporlarında bu suçlarla ilgili bir kanıt yok. Bir suçum olsaydı, tutuklu olmadığım 45 gün içinde ülkeyi terk ederdim. Allah rızası için delil varsa beni asın. Ama beni, delil yokken; tecavüzden, cinayetten nasıl cezalandıracaksınız? Beraatimi talep ediyorum” dedi.

‘Yardım etmedim’

Akand ise “Ben burada bir tek kişiye yardım etmedim, o da Çağatay Aksu’ya. Başından beri savcıya ve mahkemeye yardım ettim, başka kimseye yardım etmedim. Beratimi talep ediyorum” diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aksu’ya “nitelikli adam öldürme”den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, Aksu’ya verilen cezayı müebbet hapse çevirdi. Ayrıca Aksu, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise, toplam 12.5 yıl hapis cezası aldı. Berk Akand’a mahkeme, Aksu’nun işlediği suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 18 yıl 9 ay hapis verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtilirken mahkeme heyetinin kıdemli üyesi ise “nitelikli adam öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında Aksu’nun beraat etmesi, nitelikli cinsel saldırı suçlarından cezalandırılması, Akand’ın da tüm suçlardan beraati yönünde görüş bildirdi.

‘İstinafa götüreceğiz’

Çet ailesi avukatları Umur Yıldırım ve Ferhat Gebeş, duruşmanın ardından Milliyet’e konuştu. Yıldırım, “Karar bizim için olumlu. Bizim tek itiraz noktamız, en azından sanık Aksu için takdir indirimi uygulanmaması yönündeydi. Duruşmalarda, sanık Aksu, Şule’nin babasına ‘kızına sahip çıksaydın’ sözleri vardı” dedi. Gebeş de “Kararı İstinaf Mahkemesi’ne götüreceğiz. Mahkeme, takdir indirimi uyguladı. Ancak sanıkların davanın başından bu yana pişman oldukları yönünde beyanları yok. Olayın başından bu yana kurdukları senaryo var” diye konuştu.

‘Acımız bitmedi’

Acılı baba İsmail Çet karar sonrası şunları söyledi:

“6ıncı duruşmada gereken cezaları aldılar. Avukatlarıma, basın mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, kadın platformu üyelerine, bizi burada yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Acımız bitmedi, bir kız evladının acısı bitmez; ama bu cezayı aldıkları için içimize biraz su serpildi. Artık kadınlarımızın başına böyle bir olay gelmesin” dedi.