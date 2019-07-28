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28.07.2019 - 09:30| İHA

Taksicilerin sıra kavgası kamerada

E-5 karayolu Yenibosna yan yol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi.

Taksicilerin sıra kavgası kamerada

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yan yol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına “sıra benim” dedi. Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

Taksicilerin sıra kavgası kamerada
Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.’nin kask kamerasına yansıdı.

Motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kameradaBalat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.
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