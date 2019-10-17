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17.10.2019 - 11:19 | | AA

Tam 40 metre! Define aramak için kazmışlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açarak define aradıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tam 40 metre! Define aramak için kazmışlar

Beşik köyü Osmantarlası mevkisinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisine  ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Çevrede önlem alan ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açılan bölgeye gelen F.G, S.K, Ö.D, Ş.A. ve G.M'yi suçüstü  yakaladı.

Ekipler, olay yerinde iki jeneratör, kırıcı delici, matkap, birer  kaynak ve taşlama makinesi, demir doğrama testeresi, elektrikli vinç, 4 kazma, 3  kürek, 6 metre uzunluğunda merdiven, kısa mesafe iki telsiz ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordineli  olarak kazı alanında inceleme yapılacağı bildirildi.

 

 

 

 

O balıkçı konuştu: Bu balık, denizin piranasıAntalya'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey dedi.
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