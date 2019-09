Tarık Akan ne zaman öldü? Tarık Akan hangi filmlerde oynamıştı?

1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır.

Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde eder.



1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırmıştır. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamıştır. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.



TARIK AKAN'IN ÖLÜM NEDEDİ NEDİR?



Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.



TARIK AKAN FİLMLERİ



1971 Solan Bir Yaprak Gibi Murat Sayman

1971 "Beyoğlu Güzeli" Ferit1972 Sev Kardeşim Ferit Çalışkan

1972 Üç Sevgili Ferit1972 Suçlu Hakan1972 Tatlı Dillim Ferit

1973 Canım Kardeşim Murat 1973 Yalancı Yarim Ferdi

1974 Oh Olsun Ferit Haznedar 1975 Mavi Boncuk Yakışıklı Necmi

1975 Ah Nerede Ferit 1975 Ateş Böceği Tarık1975 Delisin Ferit

1975 Hababam Sınıfı Damat Ferit

1976 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Damat Ferit

1976 Bizim Aile Ferit1976 Gizli Kuvvet

1977 Sevgili Dayım Tarık 1978 Maden Nurettin

1978 Sürü Şivan1979 Adak Mümin

1982 Yol Seyit Ali

1984 Pehlivan BilalMansiyon: Berlin Film Festivali

1987 Su da Yanar Damat Ferit/Fero

1987 Çark Rauf

1988 Üçüncü Göz Tunç

1990 Karartma Geceleri Mustafa Ünal

1995 Adana - Paris

2003 Gülüm Ali

2004 Vizontele Tuuba Güner Sernikli

2003 Abdülhamid Düşerken Mahmut Şevket Paşa Evet

2009 Deli Deli Olma Mişka Dede

2009 "Karşıyaka Memleket" Nazım Hikmet Ran



Televizyon

1992 Taşların Sırrı Kuray

2002-2004 Koçum Benim Koç Can

2004 Gece Yürüyüşü Chuck

2006 Ahh İstanbul Marmara Eşref

2013 "Geç Gelen Ödüller" Kendisi