Tarkan Gözübüyük kimdir, kaç yaşında?

Tarkan Gözübüyük kimdir, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Janset ile 23 yıldır birlikte olan Tarkan Gözübüyük 15 Temmuz 1970 yılında dünyaya geldi. Bursa'da büyüyen Tarkan Gözübüyük 14 yaşında bas gitarla tanıştı. Lisans eğitiminin Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatlar Fakültesi'nde dört yıl caz eğitimi alarak tamamlayan Tarkan Gözübüyük 1987'den bugüne bas gitaristi olduğu Pentagram'ın yerli ve yabancı plak şirketleriyle yayınladığı toplam altı albüm yapımında ve birçok konser etkinliğinde yer aldı.

TARKAN GÖZÜBÜYÜK KİMDİR?

Bursa'da büyüdü ve 14 yaşında bas gitarla tanıştı. Lise yıllarında katıldığı rock gruplarıyla ve Bursa Anadolu Lisesi okul orkestrası ile çeşitli konser ve festivallerde sahneye çıktı. Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde dört yıl caz eğitimi aldı.

1987'den bugüne bas gitaristi olduğu Pentagram'ın yerli ve yabancı plak şirketleriyle yayınladığı toplam altı albüm yapımında ve birçok konser etkinliğinde yer aldı. Bu süre içinde Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Teoman, Nazan Öncel, Turgut Berkes, Demir Demirkan, Knight Errant, Athena gibi grup ve sanatçıların albüm çalışmalarında bas gitarist, aranjör, prodüktör ve benzeri roller üstlendi. Ogün Sanlısoy'un Üç adlı albümüne de büyük katkıları olmuştur. Halen Pentagram'ın bas gitaristliğini üstlenmektedir. 30 yıldır grupta bu görevde kalmaya devam eden müzik gönüllüsüdür. Pentagram ile beraber 1 demo,2 live albüm, 6 stüdyo olmak üzere 8 kompozisyona imza atmıştır.