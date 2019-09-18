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18.09.2019 - 09:27 | | İHA

Tarlaya gidiyorum diye evden çıktı! 4 gündür ortada yok

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine tarlaya gitmek için evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçti.

Tarlaya gidiyorum diye evden çıktı! 4 gündür ortada yok

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Lokmanlı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ölmez, tarlaya gitmek için evinden ayrıldı. Ölmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Akut ekipleri 4 gündür haber alınamayan kadın için dün arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede bulunan kuyulardaki suları boşaltıp, kırsal alanda arama çalışmaları yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ölmez, bulunamadı.

Ekipler gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının bugün devam edeceği öğrenildi.

 

 

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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