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18.07.2019 - 05:29| AA

Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu

Adana'da otomobilde tartışanlara müdahale eden bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu

Alınan bilgiye göre, Çağlar Y, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, evinin önünde 01 SF 674 plakalı otomobildeki iki kadın ve bir erkeğin tartıştığını görünce duruma müdahale etti

Bu sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu Çağlar Y, bacağından yaralandı, şüpheliler ise araç ile olay yerinden kaçtı. Çağlar Y'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALE

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çağlar Y, Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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