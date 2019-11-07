07.11.2019 - 10:13 |
Tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman?
2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül ayının ikinci pazartesi günü başladı. Okulların açılmasının ardından 2 ay geçerken ilk ara tatil heyecanı gittikçe artıyor. Binlerce öğrenci şu sıralar sık sık "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.
Kasım ayına girdik. Kasım ayı demek artık öğrenciler için ara tatil anlamına geliyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler heyecanlı... İlk ara tatil için gün sayılırken tam tarihi öğrenmek isteyenler "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
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