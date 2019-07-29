Tatile gelen Fatma öğretmenin feci sonu!

Yaklaşık 1 yıldır Van'ın Başkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu, yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi. Fatma Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı

Kabukçuoğlu'nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu'nun yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.

Kabukçuoğlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.