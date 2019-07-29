MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTatile gelen Fatma öğretmenin feci sonu!
29.07.2019 - 12:32| DHA

Tatile gelen Fatma öğretmenin feci sonu!

Van'ın Başkale ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu (24) yaz tatili için geldiği Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Tatile gelen Fatma öğretmenin feci sonu!

Yaklaşık 1 yıldır Van'ın Başkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu, yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi. Fatma Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı

Kabukçuoğlu'nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu'nun yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.

Kabukçuoğlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Sıradaki Haber