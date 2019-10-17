Tavuklara kekikli yem

Tavuk üreticiliğinde antibiyotik kullanılarak tavukların en kısa sürede etlendirilmesinin sağlık sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bu sorunların önüne geçmek ve sağlıklı tavuk eti ile yumurta tüketimi amacıyla içinde antibiyotik olmayan bir yem çeşidi geliştirildi. Geliştirilen yem çeşidinde kekik ve kekik yağı kullanıldığı ortaya çıktı. TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Korunması Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer, tavuk yetiştiriciliği başta olmak üzere hayvancılıkta kullanılacak yem yöntemini şöyle anlattı:



EN BÜYÜK ÜRETİCİYİZ: Kekikte Türkiye dünyanın en büyük ve en temiz üreticisi. Türkiye’den giden kekik övgüyle bahsedilen bir üründür. Uçucu olan yağında, ‘timol ve karvakrol’ dediğimiz maddelerin bulunduğu ürünlerdir. 2018’de kuru kekik ihracatı 17.5 milyon tona yaklaşık 57 milyon dolara, birim ihraç değeri ise kilogram bazında 3,2 dolara ulaşmıştır. Eskiden doğadan toplanan kekik bugün tamamen tarımsal bir ürün olmuştur. Gül nasıl bir tarımsal ürünse kekik de öyledir. En az bin ton kadar kekik yurt içinde baharat olarak, çeşni olarak tüketiliyor, kalanı da ihraç ediliyor veya uçucu yağ üretiminde kullanıyor. Türkiye, 2018’de 5.5 milyon dolar karşılığı 66 ton kekik yağı ihraç etmiş. Ürünün Türkiye’de 139 bin dekar olanda üretimi yapılmaktadır.

HER DERDE DEVA: Kekiğin farmakolojik etkileri ‘Panacea’ yani her derde deva bir bitki. Bir tane zararlı etkisini görmedik. Kekik suyu da ülkemizde çok kullanılan, içilen ve kekik yadistine edildikten sonra yağın altında kalan sudur ve ülkemizde çok bilinmekte, Avrupa’ya ve Amerika’ya da satılmakta. Hidrosol dediğimiz bu ürünün içinde son derece nadir birtakım bileşikler bulunmakta. Halkımız bunu mutfaklarında da yapıyor.



ANTİBİYOTİK YERİNE: Kekik ve kekik yağının bugün en çok kullanıldığı yer; hayvancılık sektörü. Avrupa’da tavuk üreticiliğinde ve diğer hayvanlarda antibiyotik kullanımı yasaklanınca bütün firmalar yeni bir arayışa girdiler. Yapılan çalışmalar sırasında uçucu yağların çok iyi antimikrobiyal etkilerinin olduğundan dolayı kekik ve kekik yağının kullanılabileceğini düşündüler. Aralarında Türkiye’nin de olduğu yüzlerce çalışma yapıldı. İzmir’de bir firma bu konuyla ilgili ürün geliştirdi. Geliştirilen bu ürün tavuk yemlerine katılıyor. Yeni geliştirilen ürünün katıldığı yemleri yiyen tavuklarda kesim süresinin azaldığı, yumurta üretimi yapılan tavuklarda ise, yumurtanın ağırlığını 1 grama kadar artırdığı gibi sonuçlara varıldı. Bugün pek çok firma Avrupa’da bu geliştirilen ürünü alternatif olarak kullanıyor ve tescillettiriyor.