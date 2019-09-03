TBMM’de resepsiyon

Resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM eski Başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda yüksek yargı üyesi katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın annesinin vefatı sebebiyle resepsiyona katılmadığı öğrenildi. l