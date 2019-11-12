‘Terapi ormanı oluşturulsun’

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak rapora Milliyet ulaştı. Türkiye’nin bitki haritasının çıkarılması önerilen raporda, “terapi ormanları” oluşturulması, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının orman dinlenme tesislerinde kurulması talep edildi. Raporda ayrıca, ülke çapında fitoterapi “organik köy” oluşturulması önerilirken, aktarlık sisteminin gözden geçirilmesi ve aktarlara yeterlilik koşulu getirilmesi istendi.

‘Sadece eczanede satılsın’

Bitkisel karışımların ambalajları üzerinde endikasyonları belirtilerek eczanelerde satılması ve hekimlerce reçete edilmesi de istenen raporda, eczanelerde bitkisel ürünlerin satıldığı alanlar oluşturulması tavsiye edildi. Bitkisel ürünlerin internet satışlarının denetlenmesi ve cezai müeyyidelerin artırılması istenen raporda 123 tespit ve öneri yer aldı.

Gen koruma programı

Endemik ve strateji için “Tür Bazında Gen Kaynaklarını Koruma Programı” oluşturulmalı.

Ülkemizde stratejik öneme sahip ve ticarileşmiş TAB’ların (defne, kekik, biberiye, maviyemiş, laden, yabani iğde, geven, murt, yağ gülü, zeytin (delice cinsi), dağ çayı vb.) belirlenerek, doğadan toplamaya uygun miktarlarını gösteren ülkesel bitki haritaları belirlenmeli ve dönemsel olarak güncellenmeli.

Sağlık ormanları

İnternet vb. kanallarla satışı yapılan TAB ürünleri ile ilgili denetim ve cezai müeyyideler artırılmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde uygun orman alanlarının, sağlık ormanları (terapi ormanları) olarak ayrılıp, tescili için mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.

İhtisas teknoparkları

TAB’lardan farklı alanlarda farklı ürünler geliştirilmesine yönelik “İhtisas Teknoparkları” kurulmasının desteklenmesi veya mevcut teknoparkların bir veya birkaçının bu alanda ihtisaslaşması teşvik edilmeli.

Sektörde markalaşmaya gidilmeli, işbirliği modelleri ile kümelenme teşvik edilmeli.

AB ülkelerindeki bitkisel ürünlerle ilgili “biyosertifika” şartları, ülkemiz şartlarına entegre edilmeli ve AB’ye ihracatın önü açılmalı.