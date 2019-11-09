09.11.2019 - 12:38 |
Terör örgütünden temizlenen bölgelerde hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi’nin yeniden ibadete açılması için gerekli onarım ve temizlik faaliyetlerinin yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad’da hayat normale dönmeye devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi.
Tespih hastalığı aracından etti: 47 bin TL değerindeki aracını tespihle takas ettiBatman’da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığını söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye’nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.