TerÃ¶ristlere Rasulayn'da bir darbe daha...

19.10.2019 - 15:15 | | AA
Teröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait bÃ¼yÃ¼k miktarda silah ve mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu cephanelik ele geÃ§irildi.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter adresinden yapÄ±lan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilÃ§esinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya ait bÃ¼yÃ¼k miktarda silah ve mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu cephaneliÄŸin ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.
BakanlÄ±k tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, cephanelikte kamuflaj, hÃ¼cum yeleÄŸi, askeri malzemelerin yanÄ± sÄ±ra aÄŸÄ±r makineli silahlara ait mÃ¼himmat kasalarÄ± bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Â