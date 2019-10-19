MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemTeröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...
19.10.2019 - 15:15 | | AA

Teröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait bÃ¼yÃ¼k miktarda silah ve mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu cephanelik ele geÃ§irildi.

Teröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter adresinden yapÄ±lan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilÃ§esinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya ait bÃ¼yÃ¼k miktarda silah ve mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu cephaneliÄŸin ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, cephanelikte kamuflaj, hÃ¼cum yeleÄŸi, askeri malzemelerin yanÄ± sÄ±ra aÄŸÄ±r makineli silahlara ait mÃ¼himmat kasalarÄ± bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â

TerÃ¶ristlere Rasulaynda bir darbe daha...

    AkÄ±n akÄ±n geldiler!Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamÄ±nda safran hasadÄ± yapÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar safran hasadÄ±na akÄ±n ederken, safranlÄ± yiyecekler ikram edildi.
    daha fazla video iÃ§in
    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kayseri'de konuÅŸuyor

    Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kayseri'de konuÅŸuyor

    Bakan Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

    Bakan Akar: TerÃ¶ristler Ã§ekilmezse harekat devam eder

    Evine dönünce hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±! Banyoda bulundu...

    Evine dÃ¶nÃ¼nce hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±! Banyoda bulundu...

    Teröristlere Rasulayn'da bir darbe daha...

    TerÃ¶ristlere Rasulayn'da bir darbe daha...

    SÄ±radaki Haber