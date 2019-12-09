TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TEV burs sonuçları için zaman daralıyor. Geçen yıl bu zamanlar sonuçlar ilan edilmişti. Bu nedenle aramalar sıklaşmış durumda... İşte geçen sene yaşanan sürece dair bilgiler ve sonuçların açıklanma tarihine olan beklentiler...

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı'ndan burs sonuç tarihi hakkında bir duyuru yapılmış değil. Geçem yıl sonuçlar 4 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Aylık Burs Ödemeleri 2019-2020 öğretim yılı (Ekim-Haziran)

Mesleki Orta Öğretim 300 TL

Üniversite 700 TL

Yüksek Lisans 1.100 TL

Doktora 1.400 TL