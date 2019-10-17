17.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
THK Başkanlığı’na kayyum atandı
Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığı’na kayyum atandı.
THK’ya kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK Başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı. Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, “Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır” dedi. Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak THK’ya yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi. THK Başkanlığı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulu’nun açtığı davayı reddedip THK Başkanlığı’na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.
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