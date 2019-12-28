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28.12.2019 - 09:55 |

TOGG açılımı, TOGG nedir? TOGG ortakları kimler? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Yerli otomobil tanıtıldı. 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili detaylar merak edilirken yerli otomobilin üretimini yapıcak olan TOGG da merakla araştırılıyor. TOGG açılımı nedir? TOGG yönetim kurulu ortakları kimler? TOGG CEO'su kimdir? İşte TOGG ile ilgili merak edilen detaylar...

TOGG açılımı, TOGG nedir? TOGG ortakları kimler? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

TOGG nedir? Yerli otomobilin tanıtılması ile birlikte arama listelerinde ilk sıraya oturan TOGG yönetim kurulunda kimler yer alıyor? Yerli otomobilin üretimini yapacak olan TOGG Twitter'da da gündem olmayı başardı. İşte TOGG ve TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile ilgili merak edilenler...

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG'un açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu anlamına gelmektedir. TOGG, yerli otomobil üretimine 2022 yılında başlayacak.

TOGG ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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