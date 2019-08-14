Tohum sergisi Bodrum’da

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin merkezinde yer alan Toprak Ev’de açılan sergide ziyaretçiler tohuma ve toprağa ait her şeyi Uysal’ın gözünden keşfedecek. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sürecince festival akademisine katılan genç öğrencilere gündüz derslik, bazı gecelerde ise konser mekânı olan Toprak Ev, 24 Ağustos tarihine dek her gün 19.00- 21.00 saatlerinde Lalehan Uysal’ın tohum fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.