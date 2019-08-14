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14.08.2019 - 08:36| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tohum sergisi Bodrum’da

Lalehan Uysal’ın tohum fotoğrafları sergisi Oxford, Gaziantep, Adana ve İstanbul’dan sonra Gümüşlük’te “Kurda, Kuşa, Aşa... Ve GÖZE” adıyla ziyarete açıldı.

Tohum sergisi Bodrum’da

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin merkezinde yer alan Toprak Ev’de açılan sergide ziyaretçiler tohuma ve toprağa ait her şeyi Uysal’ın gözünden keşfedecek. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sürecince festival akademisine katılan genç öğrencilere gündüz derslik, bazı gecelerde ise konser mekânı olan Toprak Ev, 24 Ağustos tarihine dek her gün 19.00- 21.00 saatlerinde Lalehan Uysal’ın tohum fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.

Tohum sergisi Bodrum’da

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