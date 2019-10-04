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04.10.2019 - 13:56 | | İHA

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesine getirildi.

Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi cuma namazını müteakiben Şenyurt Belediyesi önünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Ali Seçgin ile annesi Havva Seçgin cenazede metanetini korumaya çalışırken, eşi Sema Seçgin gözyaşı döktü.

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Giresun Jandarma Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi gözyaşları arasında Karaevli Mezarlığında toprağa verildi.

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

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