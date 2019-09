Topkapı Külliye’ye devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Topkapı Sarayı’na ilişkin hizmetlerde kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devri sağlandı.



Topkapı Sarayı’nın müştemilatında yer alan mülkiyeti Hazine’ye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmazlar da (Darphane binalarının tamamı dahil), yine cumhurbaşkanlığına tahsis edildi. Düzenlemeyle her türlü borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler de Milli Saraylar İdaresi’nin sorumluluğunda bulunacak.