Torundan dedeye hayat

Lösemiyle 1.5 yıldır mücadele eden Seyit Ahmet Saruhan’a (63) kök hücre nakli gerekiyordu. Ancak kardeşlerinin ve çocuklarının dokusu uymadı. Umutların tükendiği anda Saruhan’ın 11 yaşındaki torunu Kübra’nın kök hücrelerinin dedesiyle tam uyumlu olduğu ortaya çıktı. Ailenin kararıyla torundan dedeye kök hücre nakline karar verildi. Ankara’da Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural tarafından gerçekleştirilen süreçte, Kübra’dan toplanan kök hücreler dedesine nakledildi.

‘Cankurtaranım’

Nakilden 20 gün sonra sağlıklı olarak taburcu edilen Saruhan, “Beş çocuğum ve iki kardeşimle dokularım uyumlu çıkmadı. Tam ümidi kesmiş, yurtdışından nakil için sıraya girecekken torunum Kübra’nın dokularının benimki ile tamamen uyumlu olduğu haberini aldık. İşte o an ‘Cankurtaranım Kübra geldi’ dedim. Torunum hayatımı kurtarmak için bir kere bile düşünmedi” dedi.

Dedesine bağışladığı kök hücreler ile tıp literatürüne adını yazdıran Kübra Saruhan ise “Dedem ile dokularımın uyuştuğunu öğrendiğim anda hiç düşünmeden işlemin yapılmasını kabul ettim. Sağlıklı her bireyin TÜRKÖK’e kayıt olarak bağışçı olmasını istiyorum” diye konuştu.

‘Literatürde yok’

Prof. Dr. Ali Uğur Ural, “Nakil işlemlerinde genellikle erişkinden çocuklara uygulama yapılmakta, çocuktan erişkine nakil ise zor ve riskli bir işlem. Bilgilerimize ve tıp literatürü taramalarımıza göre, Türkiye’de ve dünyada torundan dedeye kemik iliği nakline şimdiye kadar rastlamadık. Nakil sonrası hem dede hem de torunun sağlığı yerinde. Hastamız şu an hiçbir ilaç kullanmadığı gibi sağlıklı olarak hayatını sürdürüyor” dedi.

Nasıl bağışçı olunur?

18-50 yaş arasındaki her sağlıklı kişi kök hücre vericisi olabiliyor. Bunun için Türk Kızılayı’nın kan alma merkezlerine müracaat ediliyor. Gönüllüden alınan üç tüp kan, TÜRKÖK kök hücre verici grubuna dahil ediliyor. Uygun kök hücre olduğunda, Kızılay bağlantı kuruyor.