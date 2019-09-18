18.09.2019 - 16:28 | | DHA
Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Boyacı (19) yönetimindeki 43 LP 949 plakalı otomobille, Ufuk Salar (58) yönetimindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ufuk Salar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı.
Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriRus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.