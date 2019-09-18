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18.09.2019 - 16:28 | | DHA

Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Boyacı (19) yönetimindeki 43 LP 949 plakalı otomobille, Ufuk Salar (58) yönetimindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ufuk Salar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

 

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