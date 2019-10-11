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11.10.2019 - 09:32 | | DHA

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

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