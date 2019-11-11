11.11.2019 - 09:38 |
TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
TÜBİTAK personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 13 personel alınacak. Peki, hangi bölümler için alım yapılacak? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı...
TÜBİTAK personel alımı için başvurular başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.
Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.