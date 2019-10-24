MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTuristler hayatlarının şokunu yaşadı! Dağıldılar...
24.10.2019 - 11:29 | | DHA

Turistler hayatlarının şokunu yaşadı! Dağıldılar...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktör ile çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Turistler hayatlarının şokunu yaşadı! Dağıldılar...
Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı
Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı
Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Antalya yönüne giden ve Ukrayna uyruklu turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, iddiaya göre kavşaktan ana yola çıkan Recep Orman'ın kullandığı 03 AAR 325 plakalı traktöre çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs, yoldan çıkarak, şarampole düştü.

Minibüs şoförü Bozkurt ve traktör sürücüsü Orman ile Ukraynalı 10 turist ve 1 Türk rehber yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anzer Yaylası'nda gerginlik!Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM indirimli ürünler kataloğu

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM indirimli ürünler kataloğu

300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yaptılar!

300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yaptılar!

Sıradaki Haber