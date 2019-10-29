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29.10.2019 - 14:16 | | DHA

Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, PYD/YPGli teröristlerin Suriye'nin Tel Abyad kasabasından kaçmadan önce yaktıkları hastanenin ek binası, Sağlık Bakanlığı tarafından onarıldı. Gerekli malzemelerin getirildiği acil servis ve poliklinikler, Türk doktorların görev almasıyla Tel Abyad'lılara hizmet vermeye başladı.

Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
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Barış Pınarı Harekatı'nda PYD/YPG işgalindeki Suriye'nin Tel Abyad kasabası, teröristlerden kurtarıldı. PYD/YPG'li teröristler kaçarken şehir merkezindeki hastaneyi yakıp, çok sayıda malzemeyi alarak, kaçtı. Kentte geçen hafta mobil klinik araçları sağlık hizmeti vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile de yakılan hastanede onarım çalışmaları başlatıldı.

Hastanenin yan tarafında bulunan ek binada tadilat tamamlandı. Duvarlar boyandı. Gerekli malzemelerin getirilmesiyle de bina, Tel Abyad'lılar için acil servis ve poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr.Emre Erkuş, hastanenin 2 gündür sağlık hizmeti verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir haftadır mobil araçlarda TSK, Türk Kızılay'ı ve Sağlık Bakanlığımızın ekipleriyle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Binamızın bir kısmının tadilatını bitirerek, poliklinik ve acil sağlık hizmeti başlatmış olduk. Çok yoğun talep var. Acil 112 ambulans sistemini de kurduk. Buraya gelen bir vaka, 112 ambulanslarımız ile sınır karakollarımız üzerinden Akçakale Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor. Tedavi ve takiplerini orada yapıyoruz. Diyaliz ve diğer bölümlerin hizmeti için de ana binamızdaki tadilat işlemleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın buraya uzman doktor görevlendirmesiyle imkanlar aktif şekilde en üst düzeye çıkarılmış durumda."

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