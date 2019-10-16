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16.10.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN

Türk resminin en az tanınan efsanesi: Avni Lifij

Türk resminin ilk ‘modern sanatçısı’ sayılan, ama en az tanınan efsanelerinden biri olan Hüseyin Avni Lifij’in eserlerini bir araya getiren “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, önceki gün Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluştu.

Türk resminin en az tanınan efsanesi: Avni Lifij

Avni Lifij’in sanatçı kimliğini Türkiye’de ilk kez tüm yönleriyle sanatseverlere sunan serginin basın toplantısına ise Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper, sergiye dair gazeteci ve sanat yazarlarına bilgi verdi. Dr. Nazan Ölçer, “Avni Lifij’i; büyük bir ressam olmanın yanı sıra çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumları ile gerçek bir aydın, iyi bir sanat eleştirmeni ve fotoğrafçı olarak tanıtacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türk resminin en az tanınan efsanesi: Avni Lifij

12 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek sergide, sanatçının otoportre, manzara, figürlü kompozisyon gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alanlarındaki çalışmaları da yer alıyor. Ayrıca müzeye gelen ziyaretçiler, Lifij’in 1000’e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz fotoğraf ve kişisel eşyayla sanatçının hayatına ve sanatına dair ayrıntılı bir yolculuğa çıkacak. 

Türk resminin en az tanınan efsanesi: Avni Lifij

 

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