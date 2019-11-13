Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli mühendis alımı! TTK başvuru şartları

TK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro.Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.taskomuru.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

14 Kasım itibariyle başlayan başvurular 13 Aralık'ta sona erecek. Başvuru için başvuru formunun doldurulması gerekiyor. İstenilen belgelerle birlikte başvuru formu posta ile belirtilen adrese gönderilecek.

BAŞVURU FORMU VE AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

TTK BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 13/12/2019 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.