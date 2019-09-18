Türkiye’nin 50 yıllık hikâyesi bu kitapta

TKTD Başkanı Bahar Çotur, Somnur Vardar imzalı kitabın, üç kuşak boyunca korudukları mirası gelecek kuşaklara aktaracağını söyledi. Kitabın ana sponsoru olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Türkiye’de yüksek nitelikli bir konferans çevirmeni havuzu oluştuğunu görmek memnuniyet vericidir” dedi.