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18.09.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Türkiye’nin 50 yıllık hikâyesi bu kitapta

Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD), dün Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge bahçesinde kuruluşunun 50’inci yılı vesilesiyle hazırlattığı ‘Bu Kulaklar Neler Duydu: Türkiye’de Konferans Çevirmenliğinin 50 Yıl’ adlı kitabını basına tanıttı.

Türkiye’nin 50 yıllık hikâyesi bu kitapta

TKTD Başkanı Bahar Çotur, Somnur Vardar imzalı kitabın, üç kuşak boyunca korudukları mirası gelecek kuşaklara aktaracağını söyledi. Kitabın ana sponsoru olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Türkiye’de yüksek nitelikli bir konferans çevirmeni havuzu oluştuğunu görmek memnuniyet vericidir” dedi. 

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