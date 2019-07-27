MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTürkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti
27.07.2019 - 05:58| AA

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Akciğerlerinden kaynaklanan rahatsızlığı bulunan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saygın'ın ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın'ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.

Saygın, 4 Temmuz'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu

İzmir'de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Saygın, Tansu Çiller'in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmaz'ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Saygın, 51, 52, 54 ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.

 

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Gece yarısı başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

Gece yarısı başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

Flaş gelişme! Küçük çocuğu kola alacağım diye kandırmıştı

Flaş gelişme! Küçük çocuğu kola alacağım diye kandırmıştı

Sıradaki Haber