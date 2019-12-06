Tutuklanan katil güvenlik gerekçesiyle o ile gönderildi!

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Bu caniye hak ettiği en ağır ceza verilecektir. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır.

Kadın şiddet olayı olduğunda direkt avukatla muhatap olacak. Karşısında avukatı görecek ve yalnız hissetmeyecek.

Bu konu parlamentonun takdirinde olarak değerlendirilebilir. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değildir. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirmek, daha iyileştirmek, bu konuda ne gibi düzenleme olacak... Hem idari, hem de yasal olarak neler yapılabilir, bu konu elbette çalışılacak."

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yılında yine Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

'VAN'A NAKLEDİLİYOR' İDDİASI

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi.