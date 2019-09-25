Ücretli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos'ta başladı, 6 Eylül'de sona erdi. Binlerce kişi şimdi sonuçları merak ediyor. Henüz kendisine mesaj gelmeyenler "Ücretli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?" sorusunu sık sık yöneltiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NERELERDEN AÇIKLANIR?

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından açıklanıyor. Öğretmenlere aynı zamanda SMS'le bilgilendirme de yapılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik kapsamında Baka Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada "Ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." Sözlerine yer verilirken 2019 yılı itibari ile ücretli öğretmenlik maaşları da en az 1.880 TL olarak hesaplanmaktadır. Fakat yeni eylem planının yürürlüğe konulması ile birlikte düzenlenen yeni uygulama sonrasında ek ders ücreti 2 kat artırılırsa yeni dönemde ücretli öğretmenler ayda 120 saat derse girmesi durumunda aylık 3000 TL'nin üzerinde maaş alabilecektir.