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08.08.2019 - 21:15| AA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Baykar Savunma'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vladimir Zelenskiy'nin Baykar tesisini ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldığı bilgisi verildi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da tesisi, Zelenskiy'nin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de ziyaret ettiği kaydedildi.

 

 

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