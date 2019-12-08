MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Uludağ'da kaybolan dağcılarlardan ilk iz bulundu!
ABONE OL
08.12.2019 - 09:34 | | DHA, AA

Son dakika | Uludağ'da kaybolan dağcılarlardan ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.

Son dakika | Uludağ'da kaybolan dağcılarlardan ilk iz bulundu!
Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu
Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu
Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki arkadaştan, Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen mont ve bere bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 268 kişi katılıyor.

Aramalara, hava koşullarının elverişli olduğu zamanlarda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle havadan destek veriliyor.

Yoğun sisin etkili olduğu, kar yağışının yeniden başladığı bölgede aramaların yedinci gününde, Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında kırmızı renkli bir mont ve cebinde bere bulunarak araştırma yapıldı.

Son dakika | Uludağda kaybolan dağcılarlardan ilk iz bulundu

Kayıp iki arkadaşın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mont ve berenin Efe Sarp'a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eda Ece kimdir? Eda Ece biyografisi

Eda Ece kimdir? Eda Ece biyografisi

Sevgilisini tüfekle yaraladı! Önce hapis cezası sonra tahliye

Sevgilisini tüfekle yaraladı! Önce hapis cezası sonra tahliye

Tek ısırıkta 150 insanı öldürüyor!

Tek ısırıkta 150 insanı öldürüyor!

Dedenin inadı zor anlar yaşattı!

Dedenin inadı zor anlar yaşattı!

Sıradaki Haber