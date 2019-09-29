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29.09.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

İstanbul'da doğum günü kutlamasına giden üniversite öğrencisi kıza yanına yaklaşan bir aracın sürücüsü önce sözlü tacizde bulundu, sonra da mastürbasyon yaptı.

Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

Ataşehir’de iddiaya göre, 22 Ocak 2019 günü doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden üniversite öğrencisi S.T.’nin (23) yanına yaklaşan bir aracın sürücüsü B.B., camı açıp S.T.’ye sözlü tacizde bulunup mastürbasyon yaptı. Olayın ardından S.T. ailesiyle polise giderek şikayetçi oldu.

CİNSEL PROBLEMLERİ VAR

Karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B.’nin eşi geldi. B.B.’nin eşi ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu eşinin cinsel problemlerinin bulunduğunu, beş sene sonunda yeni çocuk sahibi olduklarını, eşinin eylemi nedeniyle çocuğunun ve şahsının lekelenmemesini istediğini belirterek şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Ancak genç kız şikayetini geri çekmedi.

3 YILA KADAR HAPİS

Mühendis olduğu öğrenilen B.B. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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