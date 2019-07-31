Ünlülerin zayıflama çayında şeytani dolandırıcılık

Çayın üretici firmasının sahibi ve yöneticilerinin de arasında bulunduğu 14 şahıs dolandırıcılık ve insan sağlığını tehlikeye düşürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Sahte tohum ve kimyasal katkısıyla son dönemlerde sıkça gündeme gelen çayla ilgi İstanbul polisi ve Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 ilde 20 adrese yapılan baskınlarda ise 5 milyon lira değerinde 7 TIR dolusu çay ve insan sağlığı için zararlı kimyasal maddeye el konuldu.

TAŞERONA SAHTESİNİ ÜRETTİRDİLER

Ürünün orjinalini üreten firmanın yetkili isimlerinin eczanelerde ve kendi satış noktalarında bitkisel üretimini, para karşılığında, şirket kurup, yer temin ettiği taşeronlar aracılığıyla ise kimyasal katkılısını ürettirip internet üzerinden piyasaya sürdüğü polis tarafından tespit edildi. Şebeke halinde hareket eden 14 şirket sahip ve yöneticisinin, internet üzerinden piyasaya sürdürdükleri çayların sahte ve kimyasal katkılı olduğunun ortaya çıkması üzerine, sahtekarlıkları ortaya çıkmasın diye savcılığa “ürünümüz taklit ediliyor” ihbarında bulunup ardından da para karşılığında haber yaptırdıkları belirlendi.

YURT DIŞINDAN YÜKLÜ MİKTARDA KİMYASAL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleriyle Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği soruşturma, 6 ay önce bitkisel ürünler satan bir firmanın, farklı tarihlerde yurt dışından yüklü miktarlarda insan sağlığını tehdit eden kimyasal maddeler getirmesinin belirlenmesiyle başlatıldı. Durumu şüpheli bulan Gümrük Muhafaza'nın bilgi paylaşımıyla başlatılan çalışmalarda, kaçakçılık ekipleri belirlenen firmaların sattığı ürünlerden hem internet üzerinden, hem aktarlardan, hem de eczanelerden örnekler satın aldı.

SİBUTRAMİN VE SİLDENAFİL ÇIKTI

Müşteri kılığında satın alınan ürünler, İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuarı’na tahlil ettirildi. Yapılan tahlillerde eczanelerde ve firmanın satış noktalarında satılan ürünlerin büyük bir bölümü bitkisel çıkarken, internet üzerinden satılan ürünlerin büyük bir bölümünün içeriğinde ise kimyasal maddeler tespit edildi. Düzenlenen raporlarda, bitkisel zayıflama ürünü olarak satılan paketlerde, psikolojik tedavilerde hekim kontrolünde kullanılan ve yüksek dozda alımında kalp ve damar sistemini tahrip eden “Sibutramin”, cinsel performans artırıcı ürünlerde ise bazı cinsel hastalıklarda kullanılıp doz aşımında ölüme sebep olabilen “Sildenafil” maddesi bulunduğu ifade edildi.

METFORMİN VE FULUOKSATİN’DE

Aynı şirket tarafından satılan diğer bazı ürünlerde de diyabet hastalarının kullandığı ve bilinçsiz kullanımda ölüme sebep olabilen “Metformin” , ağrı kesici olan ancak fazla kullanılırsa narkotik etki yapabilen “Parasetamol” ile antideprasan ilaçlarda kullanılan ve farklı ilaçlarla etkileşmesi halinde ruhsal sorunlara sebep olabilen “Fuluoksetin” gibi kimyasalların bulunduğu rapor edildi.

YEDİ TIR DOLUSU ÇAY VE KİMYASAL MADDE

Hazırlanan laboratuvar raporu doğrultusunda, şirketin sahip ve yöneticilerinin de arasında bulunduğu 14 ismi tespit edip teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yaptıkları 6 aylık çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta harekete geçerek İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya’da 20 adrese operasyon düzenledi. Ani baskınlar şeklinde gerçekleşen operasyonlarda zayıflama etkili "Teff Çayı" ile cinsel içerikli ve çok sayıda bitkisel ürünü üreten şirketin sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli isim yakalanıp gözaltına alındı. Şirket merkezi, fabrika ve satış noktalarında bulunan 5 milyon lira tutarında 7 TIR dolusu çay ve çay yapım malzemesine el koyan ekiplerin, imha edilmek üzere emniyetin deposuna götürdüğü ürünler arasında, 1 ton 300 kilo “Sibutramin” (zayıflama ilaçlarında kullanılan kimyasal), 686 kilo 455 gram “Bitkisel” ibareli zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 3 bin 545 zayıflama jeli, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal ile 55 bin 400 adet cinsel güç arttırıcı jel olduğu öğrenildi.

ŞİRKET KURDURTUP, SAHTESİNİ ÜRETTİTDİLER

Seda Sayan, Gülben Ergen, Deniz Akkaya, Hande Yener, Gonca Vuslateri, Yeliz Yeşilmen, ve Ebru Yaşar gibi ünlülerin reklam filmlerinde oynadığı zayıflama çayı "Teff" ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda yapılan kontrol ve soruşturmalarda içeriğinde kimyasal Sibutramin tespit edilenlerle ilgili şebekenin bağlantısıda polis tarafından ortaya çıkarıldı. Kurdukları fabrika da bitkiselini üretip eczanelere satan ve yine kendi satış noktalarında da bitkiselini piyasaya süren şebekeleşmiş 14 kişilik şirket sahip ve yöneticisinin, taşeron olarak tuttuğu şahıslara şirket kurup, temin ettiği yer ve mekanlarda kimyasal Sibutramin katkılısını ürettirip internet yoluyla sattırdığını da teknik takiplerle tespit eden polis, yine aynı şebekenin bazı medya kuruluşlarına parayla haber yaptırdığını da belirledi.

PARA VERİP HABER YAPTIRDILAR

Geçtiğimiz aylarda, İl Sağlık ve Tarım Müdürlüğü ekiplerince piyasada bulunan Teff zayıflama çaylarının bir kısmının tohumlarının sahte olup, kimyasal sibutramin katkılı olduğunun tespit edilmesi sonrasında, sahtekarlıklarının ortaya çıkmaması ve üzerlerindeki zanı atmak için savcılığa sözde ihbarda bulunan şebekenin, bazı medya kurumlarına para karşılığında haber yaptırdığı da tespit edildi. Polis tarafından yapılan tespitlerde, para ödediği medya şirketlerinin kameralarının karşısına geçerek içeriğinde kimyasal madde olan ürünlerin kendi ürünlerinin taklidi olduğunu ve üretenleri tanımadıklarını ifade eden şirket yöneticisi Erdi T. ile birlikte şirketin sahibi Uğur Kemal S. ve bir başka yöneticisi Oktay K. aynı operasyonda gözaltına alındı.

FORMÜLÜ TELEFONDAN SÖYLEDİLER

Kimyasal malzeme sattığı da belirlenen şebekenin, taşeronlarına ürettirdiği kimyasal katkılı çayların organizasyonunun ise teknik takiple ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Yapılan telefon dinlemelerinde, şirket sahibi Uğur Kemal S. ile yöneticiler Oktay K ve Erdi T.nin, para karşılığında tuttuğu ve şirketler kurduğu taşeron şahıslara, hangi çaya ne tür ve ne kadar kimyasal madde katacaklarını bile tarif ettikleri polis tarafından saptanırken, işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 14 kişilik şebeke ‘Adli kontrol’ hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.