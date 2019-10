Uyarılar fayda etmiyor, tablo ‘endişe verici’

İstanbul Valiliği, 1 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul’daki 9 bin 436 servis aracından 5 bin 714’üne, 1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandığı ve bu tarihler arasında 24 yaralamalı kazanın meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar ise bugüne kadar birçok talihsiz olay ve kazanın ardından yapılan tüm uyarılara rağmen, 45 günlük sürede ortaya çıkan tablonun endişe verici boyutta olduğunu söylediler.



‘Limitlere uymuyorlar’



Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Alpay Lök, bağımsız ve etkin bir teknik denetimin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek; “Makine Mühendisleri Odası, okul servislerinin özel teknik denetimini yapabilir. Okul taşıtı mevzuatında net olmayan bir husus var. Okul taşıtı olarak tasarlanmış bir araç, bazı zamanlarda farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Bu durumda fazla koltuk ve yükle çalıştırılan araçlarda teknik sorunlar çıkabiliyor. Bir araç ya okul taşıtıdır ya değildir. Servis araçları şehir içindeki hız limitine uymuyor. Her sürücü, 6 ayda bir psiko-teknik testinden geçmeli. Cezaların detayları açıklanırsa tablo daha net anlaşılır” dedi.









ABD’deki okul taşıtlarında emniyet kemerinin zorunlu olduğunu belirten Lök; “Araçlar, kemer takmayı unutan öğrencilerin güvenliği tasarlanarak monte ediliyor. Türkiye’de eksiklerimiz var. ‘DUR’ uyarısını gören diğer araçların belli bir mesafede durması ve okul aracını asla geçmemesi gerekir. ‘DUR’ uyarısına uymayanlara ceza kesilmiş olsa, milyonlarca sürücünün kural ihlali yaptığı ortaya çıkar. 45 günlük sürede ortaya çıkan tablo endişe verici. Ancak yetkililerin meselenin üzerine düşmeleri ve denetimlerin sıklaştırılması sevindirici bir durum” diye konuştu.



Ertelemeye eleştiri



Toplu taşıma ve servis araçlarının teknik donanımları üzerine çalışan uzmanlardan Bilal Yeşil ise okul araçlarındaki sensörlü koltuk kriterinin bir yıl ertelenmesini eleştirerek şunları söyledi: “2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu kriter zorunlu olacaktı. Fakat yapılan bu değişiklikle 1 yıl daha öğrenciler için servis araçlarındaki bu önemli güvenlik unsuru olmayacak. Önemli olan denetimin sürekli ve caydırı olması. Okul servislerindeki en büyük sıkıntı hız sınırlarının sürekli aşılması. Araçlara gaz kesici sistemler monte edilmesi ve böylelikle sürücü istese de hızlanmasının engellenmesi sağlanmalı. Okulların açıldığı ilk hafta birçok sürücünün arananlar listesinde olduğu tespit edilmişti.”



Yarıdan fazla servise ceza!



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 1 Eylül-15 Ekim arasında yapılan denetimlerin detaylarına yer verildi. Açıklamada, “İstanbul’daki 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı. Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek” denildi.