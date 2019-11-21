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21.11.2019 - 16:16 | | İHA

Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Amasya'dan Samsun'a 2 ayrı otomobille uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Amasya’nın Taşova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirileceğinin bilgisini aldı. Olayla ilgili Samsun-Ankara karayolunda operasyon yapan narkotik polisi 2 ayrı otomobilde T.Y., K.A., O.Y. ve U.K.’yi 616 kapsül sentetik eczayla yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi Taşova ilçesinde de olayla bağlantılı olan Z.G.’yi de yakalayarak Samsun’a getirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 şahıs, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.G., U.K. ve T.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken K.A. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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