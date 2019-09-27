VahÅŸice katledildi! HenÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu var...

Olay,Â saat 18.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂ ilÃ§enin TufanpaÅŸa Mahallesi'ndeÂ meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 15 yaÅŸÄ±ndayken kendinden 6 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Sezer Ã‡. ile kaÃ§arak birlikte yaÅŸamaya baÅŸlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. Ã‡ocuklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen nikahsÄ±z yaÅŸayÄ± sÃ¼rdÃ¼renÂ Ã§iftin bir sÃ¼redir ÅŸiddetli geÃ§imsizlik sebebiyle aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine Melike Demirci 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± da alarak baba evine dÃ¶ndÃ¼. BarÄ±ÅŸmak istediÄŸini belirtenÂ Sezer Ã‡.,Â Melike Demirci'yi konuÅŸmak iÃ§in eve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Evlerinin Ã¶nÃ¼nde konuÅŸmaya baÅŸlayan Ã§ift, tekrar tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ã‡., bu sÄ±rada Ã¼zerinde bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartarak talihsiz kadÄ±nÄ± 4 yerinden bÄ±Ã§aklayarak kaÃ§tÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalesini olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r yaralÄ± Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Melike Demirci, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Demirci'nin cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, acÄ±Â haberi alan yakÄ±nlarÄ± hastane Ã¶nÃ¼nde sinir krizi geÃ§irdi.Â

Polis, ÅŸÃ¼pheli Sezer Ã‡.'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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