Vegan beslenmede çocuklara dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Ebeveynler çocukları ek gıdaya geçtikten sonra bütün gıdalardan dengeli bir şekilde besleyecek şekilde plan yapmak zorundalar. Menünün içerisinde hem hayvansal, bitkisel protein hem de yağlar ve belli oranda karbonhidratların bulunması gerekiyor. Yumurta ise olmazsa olmaz bir besindir. Vegan beslenme biçimi bu nedenle ilk 2 yaş için geçerli bir çözüm değildir. Bebeğin yapı taşlarının oluştuğu bu dönemde eksik kalmasına sebep olabilir. İyi planlanmayan vegan bir beslenmede omega 3 yağ asitleri, B12 vitamini, demir, çinko eksikliği görülebilir. Bu vitamin ve mineraller hayati öneme sahip” dedi.



Uzman Diyetisyen Olcay Barış da “Çocukluk çağı beslenmesinde 4 ana besin (ekmek ve tahıl grubu, sebze meyve grubu, et grubu, süt grubu) grubu mutlaka yer almalı. Vücut için gerekli olan kalsiyumun en önemli kaynağı olan süt ve süt ürünleri çocuklarda özellikle kemik ve diş sağlığı için çok önemli. Yeterli miktarda hayvansal gıda tüketiminin olmaması çocuk sağlığı açısından omega 3 yağ asidi, B12 vitamini, demir ve kalsiyumun eksikliğine sebep oluyor. Bu yüzden vegan beslenen bir çocuğun mutlaka eksik olan vitamin ve mineralleri gıda takviyesi olarak dışarıdan alması gerekiyor” diye konuştu.