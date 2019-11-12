VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. Geçen seneki süreci bilmeyenler sonuç tarihini ısrarla bekliyor. Peki, konuya ilişkin herhangi bir açıklama var mı?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.