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12.11.2019 - 10:52 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Öğrenciler bir yandan KYK burs sonuçlarını bir yandan da VGM burs sonuçlarını bekliyor. VGM burs başvuruları 30 Ekim'de sonra ermişti. Aradan yaklaşık 2 hafta geçerken hemen hemen her gün "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. Geçen seneki süreci bilmeyenler sonuç tarihini ısrarla bekliyor. Peki, konuya ilişkin herhangi bir açıklama var mı?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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