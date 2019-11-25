Vina ne demek? Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti ne?

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebeği dünyaya geldi. Cinsiyetini doğumda öğrendikleri bebeklerine Vina ismini koymuşlardı.

MÜGE BOZ'UN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Bebeğinin cinsiyetini ‘doğumda öğreneceğiz’ diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi. Dün saat 14:00 sıralarında Beşiktaş’ta özel bir hastanede doğum yapan oyuncu ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çift, 53 cm ve 3 kilo 500 gr dünyaya gelen kızlarına Vina adını verdi.

VİNA NE DEMEK?

Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verdi. İkilinin çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenilen Vina isminin 'biz şimdi' anlamına geldiği öğrenildi.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.