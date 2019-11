Wilma Elles Arka Sokaklar kadrosunda! Wilma Elles kimdir?

Wilma Elles kimdir? Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu Wilma Elles'i hangi dizilerden hatırlıyoruz?

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles 18 Ekim 1986 Köln doğumlu. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk , musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

2019 yılında ise Arka Sokaklar kadrosuna dahil olmuştur.

Kareem Josh ile olan evliliğinden Milat ve Melodi isimli ikiz çocukları vardır.

WİLMA ELLES DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Arka Sokaklar (2019)

Yeter (2015) İdil

Senden Bana Kalan (2015) Emma

Emicem Hospital (2015)

Filinta 2015 Anita Von Wilhelm

Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)

Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa

Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013

Kahireli Palas 2013

Laz Vampir Tirakula 2012

Çanakkale Ruhu 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline

Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz

Spurlos verschwunden,2010, Sat1

Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly

Das dicke Ding,2010, Sony Pictures

Stumme Schreie,2010, Signe Lanz

Türk Usulü, 2008, Maria [4][5]

Evercall, 2008, Dr. Energy

Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina

Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck

Das Weinen davor,2007, Kika

Soko Köln, 2007, Frau Reese

Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte

Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee

One day lovers, 2007, Sylvia

Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel

Satan Claus, 2007, Jessica Krank

Das Spielzeug, 2007, Van

Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin

Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne

Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina

Zeltgeflüster, 2007, Fiona

Kill or be killed, 2007, Sibyll

Speak my language, 2006, Natascha

Ich und die Anderen, 2006, Nicky

Fairy Tell, 2006, Therapeutin

Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne

Das Puppenspiel, 2005, Puppy