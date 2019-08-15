Ya Sonra filmi başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor? Filmin konusu ne?

Ya Sonra filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Özcan Deniz, Naz Elmas, Janset, Ragığ Savaş, Mehmet Ulay, Cezmi Baskın'ın yer aldığı filmi Şubat 2011 yılında vizyona girdi. 25 hafta boyunca vizyonda kalan film 849.743 seyirci tarafından izlenirken toplamda 7.559.500,00 TL hasılat elde etti. Peki Ya Sonra filminin konusu ne?

YA SONRA FİLMİ KONUSU

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...