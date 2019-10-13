‘Yabancı teröristleri ülkeleri geri almalı’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir” dedi.

“Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı dün İstanbul Bomonti Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, milletvekilleri ve heyetler katıldı.



‘Herkesin bildiği sır’



Toplantının açılış konuşmasını yapan Şentop, geçtiğimiz yıl yapılan son toplantıdan beri terörün bölgelerin en büyük güvenlik sorunu olarak devam ettiğini söyledi. Kuzey Suriye’de sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artış endişe vericidir. Görünürde farklı ideolojilerle hareket etseler de El Kaide, DAEŞ, PKK/YPG ile İslam düşmanı, ırkçı aşırı sağcı terör örgütlerinin başvurdukları taktikler aynı ve bu örgütler birbirlerinden besleniyor... Herkesin bildiği sır şudur: Demokratik gelişmişlikleriyle ve ekonomik güçleriyle gurur duyan bazı Batılı güçler, kendileri dışında hiçbir gücün ilerlemesini, hiçbir devletin güçlenmesini istememektedir.”



Türkiye’nin DAEŞ, El Kaide, HTŞ, PKK/YPG ve FETÖ başta olmak üzere birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ettiğini belirten Şentop, PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG adı altında faaliyet gösteren örgütün Türkiye’nin yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğü için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.



‘Ciddi bir sınama’



Şentop şöyle devam etti: “Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattık. Harekât, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin, memleketlerine veya Suriye’de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir. DAEŞ ve PKK’ya katılan yabancı teröristlerin durumu hepimiz için ciddi bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler.”

‘Terörizmin verdiği acıları anlıyoruz’



Afganistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, “Terörizm dünyada ve bölgelerde büyük bir tehdit. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen yer ise Afganistan’dır. Terörizmin kötü kurutulmalı. Terörist grupların genişlemesinin ve büyütülmesinin önüne geçilebilir” dedi.



Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, “Benim ülkem 20 yıldır terör belasından çok acılar çekti. Biz de tam bu nedenle terörizmin verdiği acıları anlıyoruz. Bu belanın kökünü kazımak için savaş veriyoruz. Barış bizim için vazgeçilmezdir” diye konuştu.

Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang terörün hortladığını belirterek, “Teröristler tehlikeli mesajları yaymak için özellikle interneti kullanıyorlar. Terörizmi aslında besleyen faktör yoksulluk ve istikrarsızlık” ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, “Uluslararası seviyede terörle ve terörizme karşı ortak bir cephe tesis etmek çok önemli. Günümüzün dünyasının kötülüğü olan terörizmle mücadeleye katkı için birbirimize yardım etmeliyiz” dedi.



Fotoğraflar: Ünal Çam Milliyet