‘Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler’ şimdi de Ankara’da

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilen “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi, bankanın 75 yıldır koleksiyonlarından düzenlediği en büyük sergi olmasıyla dikkat çekiyor. Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi; Abidin Dino, Ömer Uluç, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem ve İbrahim Balaban gibi Türk resim sanatına damga vuran ressamların yanı sıra yurt dışından sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Louvre Müzesi’nde de eserleri bulunan Francesco Casanova’ya ait 1754 tarihli “Viyana Kuşatması” adlı eser, Yapı Kredi Koleksiyonları’nda bulunan en eski eser olmasıyla dikkat çekiyor. Adnan Turani, Turan Erol, Habib Aydoğdu ve Oya Katoğlu gibi Ankaralı sanatçıların çalışmalarının görülebildiği sergide Ferhat Özgür’ün, Ankara’ya bağlı Altındağ ilçesinde yaşayanları konu aldığı “Bugün Herkes Dışarı” isimli çalışması ziyaretçisiyle buluşuyor. Sergi, 14 Kasım’a dek görülebilecek.